El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas siguientes. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados hacia la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% a medianoche y disminuyendo a un 32% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire será un poco más seco hacia el mediodía, la combinación de temperaturas suaves y cielos despejados hará que el día sea muy placentero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en espacios abiertos. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, aunque no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 08:15 horas y el ocaso a las 18:07 horas, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y templado, perfecto para salir y aprovechar el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.