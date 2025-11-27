El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 6 grados , descendiendo ligeramente a 5 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avanza el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

La humedad relativa en la mañana se encuentra en un 59%, aumentando ligeramente hasta un 71% en las horas más frescas del día. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a un ambiente más seco y confortable por la tarde. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se mantiene en cero, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante las diferentes franjas horarias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Bailén podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

El viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará su máxima intensidad en las horas de la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol y una brisa suave hará que el día sea perfecto para paseos, deportes o simplemente disfrutar del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.