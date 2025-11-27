El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Baeza se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad excepcional durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que contribuirá a un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 10 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 0 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 10 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir del mediodía, cuando se espera que la temperatura alcance su punto más alto, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Baeza se vistan en capas, ya que las temperaturas matutinas serán bastante frescas.

La sensación térmica también se verá afectada por el viento, que soplará desde el noreste con velocidades que alcanzarán hasta 16 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer. A medida que avance el día, la combinación de temperaturas más cálidas y el sol brillante hará que la sensación térmica mejore notablemente.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en Baeza durante el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será completamente seco y soleado.

La salida del sol se producirá a las 08:07, y el ocaso será a las 17:56, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar del día. La claridad del cielo y la ausencia de nubes permitirán que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo que la tarde sea especialmente agradable.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.