El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 29% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca, especialmente en las primeras horas. Los vientos serán predominantes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para pasear por la ciudad, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. Los vientos disminuirán en intensidad, lo que permitirá que la noche sea tranquila y propicia para actividades familiares o de descanso.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día que invita a salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para disfrutar de la naturaleza o de la vida social en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.