El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 2 a 4 grados, lo que puede resultar fresco, especialmente para quienes salgan temprano. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15 horas, alcanzando los 15 grados, lo que proporcionará un tiempo más cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco y despejado, la sensación de frescor matutino se irá disipando conforme el sol calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Predominarán las direcciones del este y sureste, lo que aportará una brisa ligera que puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, pero no se anticipan condiciones que puedan resultar incómodas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

El orto se producirá a las 08:09 y el ocaso a las 17:58, lo que proporciona un día con aproximadamente 9 horas de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar la luz del día y disfrutar de la naturaleza en Andújar, ya que el tiempo se presenta favorable para cualquier tipo de actividad. En resumen, el día de hoy se perfila como una jornada ideal para disfrutar del aire libre en un entorno soleado y sin precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.