El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Aljaraque se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una luminosidad óptima durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá en "despejado", lo que sugiere que no habrá interrupciones por precipitaciones ni nubes que oscurezcan el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, que irán aumentando gradualmente. A medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 18 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. Esta variación térmica sugiere que es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, la humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 72% y descendiendo a un 46% hacia la tarde. Esto podría hacer que las primeras horas se sientan más frescas, pero a medida que la humedad disminuya, la sensación de calor será más pronunciada durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, pero también es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación térmica más baja de lo esperado.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados promete un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Aljaraque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.