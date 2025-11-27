El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, La Algaba se verá favorecida por un tiempo despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, con mínimas de 5 grados, que irán aumentando progresivamente hasta llegar a los 17 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 34% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que avance el día, la combinación de sol y temperaturas más cálidas ofrecerá un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta variable, ya que el viento podría ser más notable en espacios sin resguardo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día soleado y despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del noreste. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas serán favorables para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia o el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.