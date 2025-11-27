El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el ocaso, que se producirá a las 17:58. Esta situación meteorológica es ideal para realizar actividades al aire libre, ya que la ausencia de precipitaciones está garantizada, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los -1°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 12°C en la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, lo que permitirá que los habitantes de Alcalá la Real disfruten de un tiempo más cálido en las horas centrales. Sin embargo, es recomendable abrigarse en las primeras horas, ya que las temperaturas matutinas serán frías.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 33% hacia el mediodía. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable a medida que el día avanza. La combinación de un cielo despejado y una humedad moderada permitirá que la luz solar se sienta con mayor intensidad, lo que puede ser un alivio tras días más nublados.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h. Estos vientos serán más intensos durante la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que hará que las condiciones sean más tranquilas hacia la noche.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables en la tarde, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de estos factores meteorológicos promete un día placentero para todos los residentes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.