El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán mínimas de 7 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Alrededor del mediodía, se alcanzarán temperaturas de hasta 16 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para paseos y actividades en familia. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 29% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a un día agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. Es recomendable que quienes planeen salir lleven una chaqueta ligera para protegerse del viento.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y despejado es perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Alcalá de Guadaíra.

En resumen, el 27 de noviembre se presenta como un día ideal para disfrutar de la belleza de Alcalá de Guadaíra, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha esta jornada para salir, explorar y disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.