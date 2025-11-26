El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 26 de noviembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje local. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados durante la mañana, lo que sugiere que será un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre con abrigo.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Este incremento hará que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan atentos a la vestimenta adecuada, ya que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 34% en las horas de la tarde. Esto indica que el ambiente se sentirá más seco a medida que el día avanza, lo que puede ser un alivio para quienes prefieren condiciones menos húmedas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable que los ciudadanos aseguren cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre. La claridad del cielo y la ausencia de nubes permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:06, marcando el final de un día soleado.

En resumen, el tiempo en El Viso del Alcor para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos despejados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.