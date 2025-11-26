El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Utrera se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 10 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 9-10 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el sol se eleve, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 14 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, lo que hará que el tiempo se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Para el mediodía, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, a medida que la tarde se desarrolle, la velocidad del viento comenzará a disminuir, estabilizándose en torno a los 15 km/h hacia la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Utrera pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:07, marcando el final de un día soleado y despejado. En resumen, Utrera disfrutará de un día ideal para salir, hacer ejercicio o simplemente pasear, con un tiempo que invita a disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.