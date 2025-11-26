El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 10 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 1 grado, lo que puede resultar fresco, especialmente para aquellos que salgan temprano. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 10 grados. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones térmicas que se experimentarán.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que comenzarán en un 70% por la mañana y disminuirán a lo largo del día, alcanzando un 62% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco y despejado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es aconsejable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Úbeda disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:05 y el ocaso a las 17:56, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir después del ocaso.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.