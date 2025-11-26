El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La sensación de frescura será notable, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir temprano.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 32% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 7 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero también es recomendable tener precaución si se realizan actividades que requieran estabilidad, como ciclismo o deportes al aire libre.

No se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los habitantes de Tomares pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada. La combinación de temperaturas frescas y cielos despejados hará que la noche sea ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.