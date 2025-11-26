El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, alrededor de las 13:00 y 14:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 35% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que la sensación térmica sea agradable durante la mayor parte del día. No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todas las horas.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 36 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 19:00 horas y cerrando la jornada con 9 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche clara y tranquila.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda aprovechar las horas de sol, especialmente entre las 11:00 y las 15:00, cuando las temperaturas son más agradables y el viento es moderado. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso día de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.