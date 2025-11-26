El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante el resto del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 62% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 24 km/h. Durante las primeras horas, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es particularmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:07, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a bajar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.