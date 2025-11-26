El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados . Durante la mañana, se prevé que las temperaturas se mantengan en torno a los 6 a 8 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados. Este ascenso térmico será especialmente notable en las horas centrales del día, lo que permitirá a los habitantes de Puente Genil disfrutar de un tiempo templado y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 25% por la tarde. Esto significa que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h, predominando de direcciones como el noreste y el sureste. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación refrescante.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin temor a interrupciones por condiciones climáticas adversas.

El orto se producirá a las 08:09 y el ocaso a las 18:03, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para salir, pasear y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.