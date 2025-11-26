El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura oscilará entre los 3 y los 11 grados . En la madrugada, se espera que los termómetros marquen alrededor de 3 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza la mañana. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 11 grados, lo que ofrecerá un respiro del frío matutino. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 32% y el 78% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando su punto más bajo en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 19 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable tener en cuenta esta variable si se planea realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse en las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.