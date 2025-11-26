El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Pozoblanco se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una luminosidad excepcional durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, lo que invita a los habitantes a salir y aprovechar el aire fresco y la claridad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 12 grados a lo largo de las diferentes horas. En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 2 grados, lo que puede resultar un poco fresco, especialmente para aquellos que se desplacen a primera hora. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Este ascenso gradual en la temperatura permitirá que el ambiente se sienta más cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio del día, la disminución de la humedad a lo largo de las horas contribuirá a una sensación de mayor confort. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, permitiendo así adaptarse a los cambios de temperatura que se experimentarán.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Durante las primeras horas, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando su máxima velocidad en la tarde. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque es aconsejable tener en cuenta que podría sentirse un poco más frío en las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvia hace de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día espléndido, con condiciones meteorológicas favorables que invitan a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.