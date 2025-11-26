El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, comenzando con 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 01:00 y 9 grados a las 10:00.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 71% y descendiendo gradualmente hasta un 66% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 13:00 horas, donde se prevé que llegue a los 16 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea más agradable para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 12:00, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor moderado de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Palma del Río disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados a las 20:00 y cerrando el día con 7 grados a las 23:00. El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:04, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será mayormente soleado, con temperaturas frescas por la mañana y agradables por la tarde, sin posibilidad de lluvia y con un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.