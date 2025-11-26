El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 27% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 60% hacia el final del día. Esto podría generar una ligera sensación de frescor al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será suave, con rachas que alcanzarán los 11 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a 38 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 11:00 y las 12:00. A medida que la tarde avance, el viento comenzará a disminuir, manteniéndose en torno a los 15 km/h hacia la noche.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 08:13, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se dará a las 18:07, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.