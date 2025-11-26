El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorecerá actividades al aire libre y desplazamientos sin inconvenientes. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente hasta un 41% hacia el final de la jornada. Esta disminución en la humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a una sensación de confort en el ambiente, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, aunque no se prevén condiciones adversas.

No se esperan lluvias a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Osuna pueden planificar sus actividades sin temor a interrupciones por mal tiempo. La estabilidad del tiempo también sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, lo que es un alivio para aquellos que dependen de un tiempo predecible para sus labores diarias.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. La combinación de un tiempo soleado, temperaturas moderadas y la ausencia de lluvias promete un día placentero para todos los osunenses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.