El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 grados, aumentando a medida que avanza la mañana. Alrededor del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 16 grados, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 43% por la noche. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 12 y 26 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas centrales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado y soleado.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.