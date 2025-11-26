El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, comenzando en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevén lluvias en ningún momento del día, lo que permitirá que los habitantes de Montilla realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance la jornada, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas de 7 grados en las primeras horas y máximas que no superarán los 13 grados. La tarde se presentará más cálida, pero con el viento en aumento, es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

En resumen, Montilla disfrutará de un día despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento moderado hará que la jornada sea placentera. Se aconseja a los habitantes que aprovechen el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de paseos y actividades en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.