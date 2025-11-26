El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 74% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 62% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más cómodo conforme la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones, especialmente en las horas de mayor viento.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o deportes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:11, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista espectacular del ocaso.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.