El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo predominantemente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que se mantendrá hasta el ocaso, previsto para las 17:59. Esta claridad en el cielo es ideal para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones en ninguna de las horas del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 5 y 10 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, alcanzando un leve aumento a medida que avanza la mañana, con máximas que llegarán a los 10 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia el final de la jornada. Es recomendable que los habitantes de Martos se vistan en capas, dado que las temperaturas pueden sentirse más frescas, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La sensación térmica también se verá afectada por el viento, que soplará desde el noreste a lo largo del día. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades que podrían llegar hasta los 41 km/h. Este viento fresco puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, especialmente en las horas más frías de la mañana y al anochecer. Por lo tanto, se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la calidad del aire, se prevé que sea buena, gracias a la ausencia de lluvias y a la circulación del viento, que ayudará a dispersar cualquier posible contaminante. Esto convierte a Martos en un lugar propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o deportes, sin preocuparse por la lluvia o la mala calidad del aire.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas frescas y un viento notable que puede influir en la sensación térmica. Es un día ideal para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones del viento y la temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.