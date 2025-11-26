El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta condición durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , comenzando con un fresco de 9 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, el sol brindará un calor reconfortante en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 81% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más seca y confortable. Este descenso en la humedad es típico en días soleados, lo que permitirá que los habitantes de Marchena disfruten de actividades al aire libre sin la incomodidad de la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. La dirección del viento también sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones atmosféricas, manteniendo la estabilidad del tiempo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Con el orto solar a las 08:11 y el ocaso a las 18:05, los habitantes de Marchena podrán disfrutar de un día completo de luz solar, lo que es perfecto para aprovechar al máximo las horas de sol. En resumen, el tiempo de hoy en Marchena se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.