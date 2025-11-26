El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes significativas, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 32% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que avanza la jornada, especialmente en las horas centrales.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que variarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que el viento se mantenga constante, será recomendable abrigarse un poco si se planea estar al aire libre, sobre todo en las primeras horas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y reuniones familiares o sociales.

El orto se producirá a las 08:14, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera a las 18:08, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, Mairena del Aljarafe vivirá un día de clima primaveral en pleno otoño, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las inclemencias del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.