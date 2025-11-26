El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a las 11:00 y continúe aumentando, llegando a un máximo de 16 grados a las 15:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 68% y el 34%, lo que indica un ambiente seco y cómodo durante las horas centrales del día.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 15 y 24 km/h. A lo largo de la mañana, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 39 km/h a las 13:00. Esta brisa fresca será un alivio ante el aumento de temperatura, haciendo que la sensación térmica sea más placentera.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. Esto es ideal para actividades como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.
A medida que se acerca la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 19:00 y cerrando el día con 8 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por su claridad y luminosidad.
En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y seco, con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas sin preocupaciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- Los fringílidos, a debate
- Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada
- La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger
- Córdoba enciende la Navidad: todos los detalles del alumbrado y las claves del show de luz y sonido de Cruz Conde
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado