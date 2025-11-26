El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados entre las 04:00 y las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 8 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 13 grados hacia las 15:00. A partir de las 16:00, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 11 grados a las 17:00 y bajando a 6 grados para el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% a la medianoche y disminuyendo a un 59% a las 09:00. A medida que el día avanza, la humedad seguirá bajando, alcanzando un mínimo del 36% a las 12:00, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, cerrando el día en un 53% a las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10:00 y las 15:00, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los lucentinos disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La salida del sol está programada para las 08:08 y se pondrá a las 18:01, brindando un día completo de luz natural.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.