El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Lora del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 16 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 66% a primera hora y bajará hasta un 35% en las horas centrales del día, lo que generará una sensación de mayor confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 34 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

El orto se producirá a las 08:13, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 18:05, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada con luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Lora del Río.

En resumen, el tiempo de hoy se presenta ideal para disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar al máximo lo que la jornada tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.