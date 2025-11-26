El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Linares, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una luminosidad óptima durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que favorece actividades al aire libre y paseos por la ciudad.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán en la madrugada y las primeras horas de la mañana, con mínimas de 4 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 15:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 18:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 36% por la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

En cuanto al viento, se anticipa una brisa suave predominante del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h alrededor de las 14:00. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas, y no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la visibilidad o la comodidad de los habitantes.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como caminatas, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.