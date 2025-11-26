El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 18 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 y se mantendrán estables durante la madrugada, alcanzando los 8 grados a las 03:00 y 04:00.

A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 12 grados a las 11:00. La tarde será la más cálida, con temperaturas que llegarán a los 18 grados entre las 15:00 y 16:00. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 14 grados a las 18:00 y bajando a 12 grados a las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a un 63% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la sensación térmica sea demasiado incómoda.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h a las 12:00. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, con velocidades que rondarán los 8 km/h hacia la noche.

No se prevén precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un buen momento para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.