El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante todo el día. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, y a medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, la sensación térmica será agradable, especialmente para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

La salida del sol se producirá a las 08:13, brindando un hermoso amanecer que dará paso a un día claro y luminoso. Por la tarde, el ocaso se espera a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque fresco, será muy agradable para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa con las ventanas abiertas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día despejado y fresco, sin preocupaciones por la lluvia. Con temperaturas agradables y un viento moderado, será un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.