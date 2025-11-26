El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. Este rango térmico sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, el sol proporcionará un calor reconfortante durante las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura que se experimentarán.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 38% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a una sensación de confort en el ambiente, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 32 km/h en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es un alivio para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hace de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar las horas de sol, especialmente entre las 11:00 y las 15:00, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.