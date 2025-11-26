El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en comparación con las temperaturas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el termómetro se estabilice en torno a los 15 grados durante las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio, la sensación térmica mejorará a medida que la humedad disminuya, haciendo que el día sea más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en consecuencia.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.
El orto se producirá a las 08:18 y el ocaso a las 18:12, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Huelva disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, perfecto para aprovechar al máximo lo que ofrece la ciudad en esta época del año.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- Los fringílidos, a debate
- Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada
- La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger
- Córdoba enciende la Navidad: todos los detalles del alumbrado y las claves del show de luz y sonido de Cruz Conde
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado