El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 17°C durante la tarde, proporcionando un día agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 31% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica se mantendrá confortable, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que variarán entre 9 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes tengan planes al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 08:13 y el ocaso a las 18:07, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para aprovechar el día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables sugiere que será un día propicio para disfrutar de actividades familiares o de ocio.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para realizar actividades que requieran de buen tiempo, así que no olvides aprovecharlo al máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.