El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ligero aumento en las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 6 grados, pero a medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 16 grados. Este incremento en la temperatura será especialmente notable en las horas centrales del día, donde se prevé un ambiente más cálido y confortable.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, la humedad se situará en torno al 81%, lo que puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando niveles del 26% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor calidez.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría generar una ligera brisa fresca, pero no será suficiente para alterar el ambiente mayormente cálido del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin preocuparse por el tiempo adverso. Este día despejado y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado, temperaturas en ascenso y un viento moderado hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.