El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y 9°C. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17°C en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 32% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la temperatura se sentirá más cálida, especialmente en las horas cercanas al mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Coria del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un ambiente luminoso.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:08. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 9°C, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Aprovechemos este día soleado antes de que lleguen las inclemencias del tiempo en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.