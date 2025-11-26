El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una buena visibilidad y un sol radiante que acompañará a los cordobeses a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, el sol aportará un calor confortable durante las horas centrales del día, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 37% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando la pesadez que a veces acompaña a días más húmedos. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados, especialmente si planean pasar tiempo al exterior.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que la tarde sea más llevadera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un día propicio para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.