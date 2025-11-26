El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 65% al caer la noche. Esto sugiere que el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser agradable para quienes planeen actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 7 y 12 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que es aconsejable estar preparado para el aumento de la brisa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es un alivio para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 08:14 y el ocaso a las 18:08, lo que significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de aproximadamente 10 horas de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos por el campo o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.