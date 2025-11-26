El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cartaya, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 18 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 9 grados, manteniéndose en este rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 10 grados a las 10:00 horas y suba a 12 grados a las 11:00. Para el mediodía, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados a las 12:00 y 17 grados a la 1:00 de la tarde. La temperatura máxima se registrará entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde, alcanzando los 18 grados, lo que brindará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 77% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Para la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 35%, lo que contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h. A medida que el día avance, el viento se suavizará, con velocidades que rondarán los 8 km/h hacia la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Cartaya podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

El orto se producirá a las 08:19 y el ocaso a las 18:12, lo que proporcionará un día con aproximadamente 10 horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Cartaya hoy será mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.