El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, especialmente en las primeras horas del día. A las 00:00 horas, se registró una temperatura de 9 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 08:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 71% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A las 09:00 horas, se espera que la humedad se sitúe en un 64%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 15 grados a las 14:00 horas, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h durante la mañana y la tarde. A las 09:00 horas, la velocidad del viento será de 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. A medida que avance la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 36 km/h entre las 13:00 y las 14:00 horas, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La jornada se cerrará con temperaturas que descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados a las 23:00 horas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir por la noche.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente despejado, con temperaturas frescas por la mañana y agradables por la tarde, sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.