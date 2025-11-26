El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 17 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la jornada, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 11 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 17 grados entre las 14:00 y 15:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 67% a las 00:00 horas y descenderá hasta un 31% en las horas centrales del día, lo que generará una sensación de mayor confort.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 7 km/h, aumentando a 14 km/h hacia el mediodía y alcanzando picos de hasta 22 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede resultar refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes y la baja humedad, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 12:00 horas y bajando a 10 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados hacia las 23:00 horas. El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se caracteriza por un ambiente soleado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.