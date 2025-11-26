El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas favorables en Cabra. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que la temperatura llegue a los 13 grados en torno al mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 32% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones y a la claridad del cielo. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y estable.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando su máxima velocidad en torno a las 10:00 y 11:00, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Sin embargo, esta brisa también contribuirá a la sensación de bienestar, especialmente durante las horas más cálidas.

El orto se producirá a las 08:08, permitiendo que la luz del sol ilumine la ciudad desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 18:01, brindando una jornada prolongada de luz natural. Este es un día ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de un día despejado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol, brisa y temperaturas moderadas promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.