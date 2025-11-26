El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 42% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 38 km/h. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y al viento.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que es un momento ideal para realizar actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Las condiciones son perfectas para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un tiempo agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:08 horas. La visibilidad será excelente, lo que hará que la observación de las estrellas sea una opción atractiva para los amantes de la astronomía.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.