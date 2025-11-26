El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 16 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura mínima alcance los 6 grados, aumentando a medida que avanza la mañana. Alrededor del mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 16 grados, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 35% por la tarde. Esto significa que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las horas de la tarde, especialmente con la llegada del ocaso, que se producirá a las 18:08.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 12 km/h. A lo largo del día, se prevé que la intensidad del viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h en las horas centrales. Esto puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en Bormujos, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado y templado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, teniendo en cuenta que las temperaturas descenderán hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.