El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 6 grados a las 00:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 03:00. A medida que avanza el día, se experimentará un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 18:00. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, llegando a 6 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 34% hacia las 16:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10:00 y las 12:00, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los momentos más destacados del día incluirán un orto a las 08:07 y un ocaso a las 17:57, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.