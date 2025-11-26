El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Baeza se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la ausencia de nubes promete un ambiente ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que los planes no se verán alterados por condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 10 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que comenzarán en torno a los 2 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 10 grados en las horas centrales de la tarde. A medida que avance la jornada, se espera que el termómetro se mantenga en torno a los 6 grados por la tarde, lo que sugiere que será un día fresco, pero agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% en la madrugada y descendiendo a un 55% en las horas de mayor temperatura. Esto significa que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 9 y los 37 km/h, predominando del noreste. Las velocidades del viento serán más intensas durante las horas de la tarde, alcanzando su punto máximo en torno a las 10 de la mañana, cuando se espera que el viento sople a 37 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

El orto se producirá a las 08:06 y el ocaso a las 17:56, lo que proporciona un día con aproximadamente 9 horas de luz solar. Esta duración de la luz diurna, combinada con el cielo despejado, permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, ideal para quienes deseen contemplar el paisaje de Baeza en su esplendor.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como una jornada fresca y soleada, sin lluvias, con un viento moderado que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frías. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.