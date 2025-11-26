El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a un 36% hacia el mediodía. Este descenso en la humedad contribuirá a una sensación de mayor confort, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles que no resultarán incómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de menor temperatura. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.