El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 10 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 18 grados hacia la tarde. Esta tendencia de temperaturas suaves es ideal para actividades al aire libre, ya que se prevé que el sol brille con fuerza durante la mayor parte del día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 39% por la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 12 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades en la costa, donde el oleaje podría verse afectado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los espacios naturales que ofrece Ayamonte.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:13, momento en el que el cielo se tornará en tonos cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y fresco para explorar la belleza de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.